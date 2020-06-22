Долар і євро синхронно впали: свіжий курс валют в Україні на 22 червня
Довідковий курс долара в Україні на 22 червня встановився на позначці 26,72 грн. У такий спосіб він знизився на 4 копійки за вихідні.
Євро водночас також подешевшало на 6 копійок і зупинилося на позначці 29,99 грн.
Про це сказано на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 22 червня
100 доларів США – 2672 грн (-4 коп.)
100 євро – 2999 грн (-6 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,55 грн/$
Продаж – 26,79 грн/$
Євро:
Купівля – 29,3 грн/€
Продаж – 30,04 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,71 грн/$
Продаж – 26,77 грн/$
Євро:
Купівля – 29,91 грн/€
Продаж – 29,98 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,72 грн/$
Продаж – 26,79 грн/$
Євро:
Купівля – 29,8 грн/€
Продаж – 29,91 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні долар перейшов до плавного подорожчання та вже до кінця червня досягне позначки 27 грн/$. Новина про новий кредитний транш від МВФ вже не впливає на валютний ринок, а побоювання щодо можливої відставки керівництва НБУ негативно позначається на настроях інвесторів і продавців валюти.