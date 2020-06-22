Долар і євро синхронно впали: свіжий курс валют в Україні на 22 червня

Довідковий курс долара в Україні на 22 червня встановився на позначці 26,72 грн. У такий спосіб він знизився на 4 копійки за вихідні.

Євро водночас також подешевшало на 6 копійок і зупинилося на позначці 29,99 грн.

Про це сказано на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 22 червня

100 доларів США – 2672 грн (-4 коп.)

100 євро – 2999 грн (-6 коп.)

Курс євро НБУ (сайт Нацбанку)

Курс долара НБУ (сайт Нацбанку)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,55 грн/$

Продаж – 26,79 грн/$

Курс долара в банках (Мінфін)

Євро:

Купівля – 29,3 грн/€

Продаж – 30,04 грн/€

Курс євро в банках (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,71 грн/$

Продаж – 26,77 грн/$

Курс долара в обмінниках kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 29,91 грн/€

Продаж – 29,98 грн/€

Курс євро в обмінниках kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,72 грн/$

Продаж – 26,79 грн/$

Курс долара на чорному ринку (Мінфін)

Євро:

Купівля – 29,8 грн/€

Продаж – 29,91 грн/€

Курс євро на чорному ринку (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні долар перейшов до плавного подорожчання та вже до кінця червня досягне позначки 27 грн/$. Новина про новий кредитний транш від МВФ вже не впливає на валютний ринок, а побоювання щодо можливої відставки керівництва НБУ негативно позначається на настроях інвесторів і продавців валюти.