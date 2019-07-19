Долар і євро синхронно подорожчали: скільки коштують у банках України

В Україні курс долара у п'ятницю, 19 липня, піднявся на 10 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,18 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 15 копійок і становить 29,45 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,03 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 17 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 29,00 грн/€.

Так, за день європейська валюта подорожчала на 19 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

За прогнозами аналітиків, курс гривні у липні коливатиметься в діапазоні 26-27,35 грн/$. Позначка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якого попит на валюту підвищуватиметься.

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