Долар і євро синхронно подешевшали перед вихідними: з'явився свіжий курс валют

Валентина Гембарська Економіка 09:44, 19.06.2020

Довідковий курс долара на 19 червня встановився на позначці 26,76 грн. Таким чином він знизився на 1 копійку.

Євро при цьому також подешевшав на 1 копійку і встановився на позначці 30,05 грн.

Про це сказано на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 19 червня

  • 100 доларів США – 2676 грн (-1 коп.)

  • 100 євро – 3005 грн (-1 коп.)

Курс валют
Курс валют

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,6 грн/$

  • Продаж – 26,85 грн/$

Курс долара

Євро:

  • Купівля – 29,63 грн/€

  • Продаж – 30,15 грн/€

Курс долара

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,72 грн/$

  • Продаж – 26,79 грн/$

Курс долара

Євро:

  • Купівля – 29,9 грн/€

  • Продаж – 29,95 грн/€

Курс долара

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,73 грн/$

  • Продаж – 26,78 грн/$

Курс долара

Євро:

  • Купівля – 29,87 грн/€

  • Продаж – 29,96 грн/€

Курс долара

Як повідомляв OBOZREVATEL, довідковий курс долара на 18 червня встановився на позначці 26,77 грн. Таким чином він виріс на 3 копійки. Євро при цьому подорожчав на 3 копійки і зупинився на позначці 30,06 грн.

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