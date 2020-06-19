Долар і євро синхронно подешевшали перед вихідними: з'явився свіжий курс валют
Довідковий курс долара на 19 червня встановився на позначці 26,76 грн. Таким чином він знизився на 1 копійку.
Євро при цьому також подешевшав на 1 копійку і встановився на позначці 30,05 грн.
Про це сказано на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 19 червня
100 доларів США – 2676 грн (-1 коп.)
100 євро – 3005 грн (-1 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,6 грн/$
Продаж – 26,85 грн/$
Євро:
Купівля – 29,63 грн/€
Продаж – 30,15 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,72 грн/$
Продаж – 26,79 грн/$
Євро:
Купівля – 29,9 грн/€
Продаж – 29,95 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,73 грн/$
Продаж – 26,78 грн/$
Євро:
Купівля – 29,87 грн/€
Продаж – 29,96 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, довідковий курс долара на 18 червня встановився на позначці 26,77 грн. Таким чином він виріс на 3 копійки. Євро при цьому подорожчав на 3 копійки і зупинився на позначці 30,06 грн.