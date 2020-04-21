Долар і євро синхронно подешевшали: курс валют в Україні на 21 квітня

Валентина Гембарська Економіка 09:08, 21.04.2020

Довідковий курс долара встановлений на позначці 27,07 грн, що на 13 копійок менше, ніж днем раніше. Офіційний євро при цьому зафіксований на рівні 29,42 грн, таким чином він подешевшав на 21 копійку за добу.

Про це сказано на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 21 квітня

100 доларів США – 2707 грн

100 євро – 2942 грн

Курс долара
Скріншот
Курс євро
Скріншот

Курс долара в банках

Долар

Купівля – 27,35 грн/$

Продаж – 27,39 грн/$

Курс долара в банках України
Скріншот

Євро

Купівля – 29,63 грн/€

Продаж – 29,58 грн/€

Курс євро в банках України
Скріншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 27,29 грн/$

Продаж – 27,4 грн/$

Євро

Купівля – 29,46 грн/€

Продаж – 29,53 грн/€

Курс в обмінниках
Скріншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,3 грн/$

Продаж – 27,4 грн/$

Курс долара на чорному ринку
Скріншот

Євро

Купівля – 29,4 грн/€

Продаж – 29,53 грн/€

Курс євро на чорному ринку
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Міністерства розвитку економіки, в Україні у кінці 2020 року вартість долара досягне позначки в 29,5 грн/$. При тому в середньому за рік курс складе 28,85 грн/$.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Після Великодня сім областей України приховали дані про хворих на COVID-19 – Степанов

На Хмельниччині коронавірусом заразилися монахині монастиря УПЦ МП

Чому ціна нафти впала нижче нуля: експерти спрогнозували подальший курс

Терористи розв'язали криваві бої на Донбасі: у ЗСУ втрати

"Ніби після бомбардувань!" Журналіст показав жахливі наслідки пожеж на Житомирщині