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21 квітня • оновлено в 09:30
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Долар і євро синхронно подешевшали: курс валют в Україні на 21 квітня

1.7т
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Довідковий курс долара встановлений на позначці 27,07 грн, що на 13 копійок менше, ніж днем раніше. Офіційний євро при цьому зафіксований на рівні 29,42 грн, таким чином він подешевшав на 21 копійку за добу.

Про це сказано на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 21 квітня

100 доларів США – 2707 грн

100 євро – 2942 грн

Курс долара

Курс долара

Скріншот

Курс євро

Курс євро

Скріншот

Курс долара в банках

Долар

Купівля – 27,35 грн/$

Продаж – 27,39 грн/$

Курс долара в банках України

Курс долара в банках України

Скріншот

Євро

Купівля – 29,63 грн/€

Продаж – 29,58 грн/€

Курс євро в банках України

Курс євро в банках України

Скріншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 27,29 грн/$

Продаж – 27,4 грн/$

Євро

Купівля – 29,46 грн/€

Продаж – 29,53 грн/€

Курс в обмінниках

Курс в обмінниках

Скріншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,3 грн/$

Продаж – 27,4 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скріншот

Євро

Купівля – 29,4 грн/€

Продаж – 29,53 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Міністерства розвитку економіки, в Україні у кінці 2020 року вартість долара досягне позначки в 29,5 грн/$. При тому в середньому за рік курс складе 28,85 грн/$.

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Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
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