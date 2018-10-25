Долар і євро подорожчали: скільки коштує валюта в банках України

В Україні курс долара в четвер, 25 жовтня, виріс на 5 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 28,26 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 4 копійки і склав 32,51 грн/€.

При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 28,21 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 7 копійок.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 32,13 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 17 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні, як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.