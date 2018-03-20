Долар і євро подешевшають: з'явився свіжий курс валют в Україні

Національний банк України встановив офіційні курси валют на середу, 21 березня.

Долар США ослабне на 13 копійок і коштуватиме 26,30 гривень, повідомляється на сайті НБУ.

Євро ж, у порівнянні з вівторком, 20 березня, подешевшає на 26 копійок - вартість валюти складе 32,28 гривень.

Нагадаємо, в уряді звучали такі валютні прогнози: обмінний курс гривні (в середньому за рік) 2018 року складе 29,3 грн за долар, 2019 го року - 30,5 грн за долар, в 2020 році - 31 грн за долар.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, що буде з курсом без грошей МВФ.