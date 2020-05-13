Долар і євро обвалилися на чорному ринку: гривня вперше за карантин підскочила в ціні

Курс долара в Україні знижується вже кілька тижнів поспіль. З кінця березня американська валюта подешевшала приблизно на 2 гривні. 13 травня НБУ встановив довідковий курс на рекордно низькій за весь карантин позначці – 26,79 грн за долар. Євро водночас коштує 29,08 грн.

На чорному ринку валюту продають за найнижчими цінами за весь період карантину (з 12 березня).

Така інформація випливає з даних на сайті НБУ та інформаційних майданчиків.

Офіційний курс валют, встановлений НБУ на 13 травня

100 доларів США – 2679 грн (-2 коп.)

100 євро – 2908 грн (-1 коп.)

Курс долара НБУ Скриншот

Курс євро НБУ Скриншот

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,85 грн/$

Продаж – 26,93 грн/$

Курс долара в банках Скриншот

Євро:

Купівля – 29,13 грн/€

Продаж – 29,22 грн/€

Курс євро в банках Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,7 грн/$

Продаж – 27,0 грн/$

Курс в обмінниках Скриншот

Євро:

Купівля – 28,6 грн/€

Продаж – 29,2 грн/€

Курс євро в обмінниках Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,87 грн/$

Продаж – 26,91 грн/$

Курс долара на чорному ринку Скриншот

Євро:

Купівля – 28,9 грн/€

Продаж – 29,96 грн/€

Курс євро на чорному ринку Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк встановив гривню на 12 травня на позначці 26,81 грн/$. Останнього банківського дня перед вихідними американська валюта коштувала на 12 копійок дорожче.