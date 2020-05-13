Долар і євро обвалилися на чорному ринку: гривня вперше за карантин підскочила в ціні

Валентина Гембарська Економіка 08:46, 13.05.2020 Оновлено: 12:48, 13.05.2020

Курс долара в Україні знижується вже кілька тижнів поспіль. З кінця березня американська валюта подешевшала приблизно на 2 гривні. 13 травня НБУ встановив довідковий курс на рекордно низькій за весь карантин позначці26,79 грн за долар. Євро водночас коштує 29,08 грн.

На чорному ринку валюту продають за найнижчими цінами за весь період карантину (з 12 березня).

Така інформація випливає з даних на сайті НБУ та інформаційних майданчиків.

Офіційний курс валют, встановлений НБУ на 13 травня

  • 100 доларів США – 2679 грн (-2 коп.)

  • 100 євро – 2908 грн (-1 коп.)

Курс долара НБУ
Скриншот
Курс євро НБУ
Скриншот

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,85 грн/$

  • Продаж – 26,93 грн/$

Курс долара в банках
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,13 грн/€

  • Продаж – 29,22 грн/€

Курс євро в банках
Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,7 грн/$

  • Продаж – 27,0 грн/$

Курс в обмінниках
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,6 грн/€

  • Продаж – 29,2 грн/€

Курс євро в обмінниках
Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,87 грн/$

  • Продаж – 26,91 грн/$

Курс долара на чорному ринку
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,9 грн/€

  • Продаж – 29,96 грн/€

Курс євро на чорному ринку
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк встановив гривню на 12 травня на позначці 26,81 грн/$. Останнього банківського дня перед вихідними американська валюта коштувала на 12 копійок дорожче.

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