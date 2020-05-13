Долар і євро обвалилися на чорному ринку: гривня вперше за карантин підскочила в ціні

Курс долара в Україні знижується вже кілька тижнів поспіль. З кінця березня американська валюта подешевшала приблизно на 2 гривні. 13 травня НБУ встановив довідковий курс на рекордно низькій за весь карантин позначці – 26,79 грн за долар. Євро водночас коштує 29,08 грн.
На чорному ринку валюту продають за найнижчими цінами за весь період карантину (з 12 березня).
Така інформація випливає з даних на сайті НБУ та інформаційних майданчиків.
Офіційний курс валют, встановлений НБУ на 13 травня
100 доларів США – 2679 грн (-2 коп.)
100 євро – 2908 грн (-1 коп.)
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
Скриншот
Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,85 грн/$
Продаж – 26,93 грн/$
Курс долара в банках
Скриншот
Євро:
Купівля – 29,13 грн/€
Продаж – 29,22 грн/€
Курс євро в банках
Скриншот
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,7 грн/$
Продаж – 27,0 грн/$
Курс в обмінниках
Скриншот
Євро:
Купівля – 28,6 грн/€
Продаж – 29,2 грн/€
Курс євро в обмінниках
Скриншот
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,87 грн/$
Продаж – 26,91 грн/$
Курс долара на чорному ринку
Скриншот
Євро:
Купівля – 28,9 грн/€
Продаж – 29,96 грн/€
Курс євро на чорному ринку
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк встановив гривню на 12 травня на позначці 26,81 грн/$. Останнього банківського дня перед вихідними американська валюта коштувала на 12 копійок дорожче.
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