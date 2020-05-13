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13 травня • оновлено в 16:45
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Долар і євро обвалилися на чорному ринку: гривня вперше за карантин підскочила в ціні

16.2т
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Курс долара в Україні знижується вже кілька тижнів поспіль. З кінця березня американська валюта подешевшала приблизно на 2 гривні. 13 травня НБУ встановив довідковий курс на рекордно низькій за весь карантин позначці26,79 грн за долар. Євро водночас коштує 29,08 грн.

На чорному ринку валюту продають за найнижчими цінами за весь період карантину (з 12 березня).

Така інформація випливає з даних на сайті НБУ та інформаційних майданчиків.

Офіційний курс валют, встановлений НБУ на 13 травня

  • 100 доларів США – 2679 грн (-2 коп.)

  • 100 євро – 2908 грн (-1 коп.)

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,85 грн/$

  • Продаж – 26,93 грн/$

Курс долара в банках

Курс долара в банках

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,13 грн/€

  • Продаж – 29,22 грн/€

Курс євро в банках

Курс євро в банках

Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,7 грн/$

  • Продаж – 27,0 грн/$

Курс в обмінниках

Курс в обмінниках

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,6 грн/€

  • Продаж – 29,2 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,87 грн/$

  • Продаж – 26,91 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,9 грн/€

  • Продаж – 29,96 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк встановив гривню на 12 травня на позначці 26,81 грн/$. Останнього банківського дня перед вихідними американська валюта коштувала на 12 копійок дорожче.

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Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня національний банк України
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Зелений електорат цікавиться тільки курсом валют. Все інше до лампочки.
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Kuhtin Pasha
Kuhtin Pasha
Ничего себе рухнул, на 2-е корейки.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Kuhtin Pasha, xрусня - безмозглый скот!
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