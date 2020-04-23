Долар дешевшає кілька днів поспіль: курс валют на 23 квітня

Валентина Гембарська Економіка 08:42, 23.04.2020

НБУ встановив довідковий курс долара на 23 квітня на позначці 27,05 грн, що на 3 копійки нижче, ніж днем раніше. Офіційний євро при цьому зафіксовано на рівні 29,41 грн, таким чином він подорожчав на 6 копійок за добу.

Про це сказано на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 23 квітня

100 доларів США – 2705 грн

100 євро – 2941 грн

Курс долара НБУ
Скріншот
Курс євро НБУ
Скріншот

Курс валют в банках

Долар

Купівля – 27,01 грн/$

Продаж – 27,4 грн/$

Курс долара в банках України
Скріншот

Євро

Купівля – 29,10 грн/€

Продаж – 29,65 грн/€

Курс євро в банках України
Скріншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 27,1 грн/$

Продаж – 27,4 грн/$

Курс долара в обмінниках
Скріншот

Євро

Купівля – 29,2 грн/€

Продаж – 29,5 грн/€

Курс євро в обмінниках
Скріншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,23 грн/$

Продаж – 27,31 грн/$

Курс долара на чорному ринку
Скріншот

Євро

Купівля – 29,22 грн/€

Продаж – 29,46 грн/€

Курс євро на чорному ринку
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня курс долара склав 27,08 грн, а євро – 29,35 грн.

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Економіка

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