Долар дешевшає кілька днів поспіль: курс валют на 23 квітня

НБУ встановив довідковий курс долара на 23 квітня на позначці 27,05 грн, що на 3 копійки нижче, ніж днем раніше. Офіційний євро при цьому зафіксовано на рівні 29,41 грн, таким чином він подорожчав на 6 копійок за добу.
Про це сказано на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 23 квітня
100 доларів США – 2705 грн
100 євро – 2941 грн
Курс долара НБУ
Скріншот
Курс євро НБУ
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Курс валют в банках
Долар
Купівля – 27,01 грн/$
Продаж – 27,4 грн/$
Курс долара в банках України
Скріншот
Євро
Купівля – 29,10 грн/€
Продаж – 29,65 грн/€
Курс євро в банках України
Скріншот
Курс валют в обмінниках
Долар
Купівля – 27,1 грн/$
Продаж – 27,4 грн/$
Курс долара в обмінниках
Скріншот
Євро
Купівля – 29,2 грн/€
Продаж – 29,5 грн/€
Курс євро в обмінниках
Скріншот
Курс валют на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,23 грн/$
Продаж – 27,31 грн/$
Курс долара на чорному ринку
Скріншот
Євро
Купівля – 29,22 грн/€
Продаж – 29,46 грн/€
Курс євро на чорному ринку
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня курс долара склав 27,08 грн, а євро – 29,35 грн.
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