Долар втратив титул валюти номер один у міжнародних розрахунках

Вперше з 2013 року долар не став найбільш часто використаваною валютою в системі міжнародних платежів SWIFT. У жовтні 2020 року його обігнав євро.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на дані за жовтень платіжної системи SWIFT, після євро і долара в списку стоїть британський фунт та японська ієна. Канадський долар обігнав китайський юань і посів п'яте місце. У дослідженні вказані дані 11 тисяч фінансових установ в 200 країнах.

Скорочення кількості доларових платежів у системі SWIFT агентство пов'язує зі знеціненням американської валюти, яка втратила з березня 2020 року 11% своєї вартості.

У жовтні на частку євро припало 37,82% міжнародних платежів через SWIFT. Це на 6% більше, ніж станом на початок 2020 року. Платежі в доларах склали 38,64% від загального обсягу за минулий місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецька ліра визнана найгіршою валютою жовтня через найсильнішу інфляцію в країні.