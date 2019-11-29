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29 листопада • оновлено в 10:41
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Курс долара розвернувся: на скільки подорожчала валюта в Україні

5.9т
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В Україні курс долара у п'ятницю, 29 листопада, зріс на 5 копійок.

Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у продажу був встановлений на рівні 24,15 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 2 копійки і склав 26,63 грн/€.

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Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,03 грн/$.

У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 5 копійок

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,45 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 5 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара у п'ятницю, 29 листопада, зріс на 5 копійок

В Україні курс долара у п'ятницю, 29 листопада, зріс на 5 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
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