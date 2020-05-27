Документи Гончаренка викрили механіку розграбунку "Укрзалізниці" – Кушнірук

Оприлюднена депутатом Олексієм Гончаренко інформація щодо корупційної схеми на "Укрзалізниці" пояснює причини збитковості держкомпанії та розкриває імена причетних до цього. Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook.

"Нардеп Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив інформацію, згідно якої "Укрзалізниця" тільки на одному кіловаті струму витрачала зайвих 38 копійок. Згідно його даних, між комунальним підприємством "Київтеплоенерго" та "Укрзалізницею" вставили фірму-прокладку, яка ті самі 38 копійок отримувала. За підрахунками нардепа Гончаренка виходить, що бенефіціари цієї оборудки отримали 321 млн. грн. Відповідно, їх переплатила державна "Укрзалізниця"", - написав Кушнірук.

Він також звернув увагу, що оприлюднені Гончаренком дані вказують, що одним з авторів корупційної схеми був Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, який раніше пролобіював відновлення імпорту електроенергії з Росії в інтересах власників феросплавних заводів.

На думку експерта, правоохоронні органи, нарешті, мають зацікавитись діяльністю Андрія Геруса і його має бути відсторонено від "кураторства" в енергогалузі.

"Якщо інформація Гончаренка виявиться правдивою, кінець кінцем, чи буде цього достатньо, щоб пана Геруса нарешті відсторонили від "кураторства" української енергетики? Крім того цікаво, якщо схема нанесення збитків "Укрзалізниці" виявиться реальною, то чи почне розслідувати діяльність цього пана наше доблесне НАБУ", - написав Кушнірук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за підсумками січня-березня 2020 року "Укрзалізниця" отримала збиток у розмірі 7 млрд грн.

Окрім того, за даними Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.