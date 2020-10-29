Прибутки українських банків впали через коронавірус

Банки у січні-вересні 2020 року отримали лише 37,6 млрд грн чистого прибутку через пандемію коронавірусу.

Це на 22% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив понад 48 млрд грн. Про це йдеться в релізі Національного банку України.

У ІІI кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 13,8 млрд грн, що у 1,8 рази більше результату II кварталу 2020 року та на 20% менше, якщо порівняти з аналогічним кварталом 2019 року.

Основною причиною більш низького фінансового результату в цьому році є формування резервів під очікувані збитки в сумі 20,9 млрд грн. Для порівняння у 2019 році банки за аналогічний період сформували резерви на 8,3 млрд грн.

Загальне зниження бізнес-активності під час карантину та падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами негативно позначаються на процентних та комісійних доходах банків.

Станом на 1 жовтня 2020 року з 74 платоспроможних банків 62 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток 40,8 млрд грн, що перекрило збитки 12 банків на загальну суму 3,2 млрд грн.

Прибуток за 9 місяців був сформований здебільшого ПриватБанком (21,3 млрд грн або 56,6% від усього прибутку) та групою банків з іноземним капіталом, крім російського (9,2 млрд грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що рівень "нових" проблемних кредитів зросте до 10-15% від кредитного портфеля через пандемію коронавірусу.