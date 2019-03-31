Доходи Гройсмана за 2018 рік різко скоротилися: з'явилася декларація

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2018 рік.

Загальна сума нарахованого доходу склала 9,4 млн грн, тоді як нарахований дохід у 2017 році склав 17,1 млн грн і включав дохід від відчуження комерційної нерухомості, передає прес-служба Кабміну.

"У 2018 році дохід складався із заробітної плати на посаді прем'єр-міністра – 443 тис. 430 грн, доходів від надання нерухомого майна (придбаного до 2006 року) в оренду – 5 млн 198 тис. грн і доходів від розміщення коштів на банківських рахунках – 3 млн 731 тис. 561 грн", - повідомляє прес-служба уряду.

В інформації зазначається, що в минулому році також не відбулося змін до переліку нерухомого майна, яке належить голові уряду.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в президенти України Євген Мураєв навмисне не вказав у своїй декларації інформацію про внесок до статутного капіталу товариства 950,9 тис. грн.

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