Договори про постачання авіадвигунів для Туреччини від України підписуватимуть "лижні інструктори", – експерт

У спільні проєкти з Туреччиною у сфері авіаційного двигунобудування Україна намагається всунути "лижного інструктора" в особі ексвласника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва і, фактично, вкрадений у китайців завод, який у перспективі стане об'єктом скандального міжнародного арбітражного процесу.

Турків повинна насторожити юридична чистота цих домовленостей і контрактів, які можуть бути зірвані в доступній для огляду перспективі. Таку думку висловив у коментарі журналістам політичний експерт Олександр Охріменко.

Так експерт оцінив візит української делегації в Анкару для підписання низки двосторонніх угод за участю президентів України і Туреччини Зеленського і Ердогана, зокрема й у сфері військово-технічного співробітництва та спільної діяльності в авіаційному двигунобудуванні.

"Президента Зеленського відверто підставляють: він дає особисті гарантії співпраці президенту Туреччини, яких не зможе виконати. Технології та патенти у сфері авіаційного двигунобудування належать державному конструкторському бюро "Івченко-Прогрес", але КБ не має виробничі потужності", – зазначив Охріменко.

За словами експерта, теоретично виконати контракт могло б ВАТ "Мотор-Січ" – якби не перспектива гучних судових тяжб, яка очікує це підприємство.

"Виробництвом на основі його (КБ. – Ред.) технологічних рішень і патентів в Україні займається лише ВАТ "Мотор Січ". А турки мали би знати, які ризики вони приймають, довіряючи гарантіям президента Зеленського: через блокування арештами акцій ВАТ "Мотор Січ", компанія протягом багатьох років не проводить збори акціонерів, що означає повну відсутність легітимних органів управління –минули відведені законом і статутом строки повноважень ради директорів, наглядової ради, ревізійної комісії", – заявив Охріменко.

На думку експерта, ще неоднозначнішою є особистість ексвласника заводу.

"Незрозумілий і статус ексвласника заводу В'ячеслава Богуслаєва: він уже більше чотирьох років не є акціонером компанії, і не має повноважень, зберігаючи номінальний статус "президент" і "генеральний конструктор" лише завдяки непорозумінню з арештом акцій і неможливістю скликати збори акціонерів. Це значить, що Україна і її президент свідомо або через незнання підсовують Ердогану "лижного інструктора" і проблемне підприємство зі спірною власністю", – розкрив проблемні деталі Охрименко.

Склад делегації свідчить про те, що Україна і Туреччина перебувають на порозі укладення контрактів на сотні мільйонів доларів. Йдеться про постачання двигунів для нових військових безпілотників виробництва Туреччини, які знаходяться на фінальній стадії випробувань з двигунами КБ "Івченко-Прогрес". Крім цього, Україна заявляє про намір взяти участь в ряді інших перспективних проектів Анкари в сфері озброєнь, зокрема й у виробництві крилатих ракет і військово-транспортного літака Ан-178.

"Івченко-Прогрес" – це насамперед конструкторське бюро, і його власних виробничих потужностей вистачає лише для виробництва дослідних партій двигунів. У той час як серійним виробництвом в Україні займається тільки одна компанія – "Мотор Січ", яка належала до 2016 року В'ячеславу Богуслаєву, а зараз контрольний пакет її акцій знаходиться у власності групи інвесторів з КНР.

"У Стамбул літали керівники провідних підприємств військово-промислового комплексу України – Ігор Кравченко від ДП "Івченко-Прогрес", і Віктор Попов від ПАТ "ФЕД". Їх участь зрозуміла. Але що там робив ексвласник "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв – велике питання. Сьогодні його офіційний статус в цих візитах – самозванець і "лижний інструктор". Чи то він "купив" собі місце в делегації якимось корупційним шляхом, чи то просто розводить дилетантів з молодої Зе-команди в Офісі президента?" – ставить питання експерт.

Олександр Охрименко відзначив, що всі домовленості, гарантії і контракти в сфері авіаційного двигунобудування між Києвом і Анкарою можуть опинитися просто порожніми, адже такі угоди в сфері виробничої кооперації і поставок повинні узгодити легітимні органи управління "Мотор Січ", яких сьогодні просто немає. Так, Київ навмисно або через незнання підписує з турками фейкові контракти, які свідомо не будуть виконані. Експерт додав, що і Туреччина як країна, що бере участь у трьох озброєних конфліктах, несе великі ризики: ймовірний зрив поставок найважливіших комплектуючих для її авіації підриває військову міць країни та її обороноздатність.

"Угоди такого роду повинні виключати подібні ризики, оскільки вони прямо впливають на обороноздатність Туреччини. Хто підставляє її президента Ердогана, підсовуючи йому українського "лижного інструктора" і вкрадене у китайців підприємство? Турецька авіація в один день виявиться без двигунів, сервісу і комплектуючих", – розмірковує Охрименко.

Він нагадав, що китайські бізнесмени, намагаючись повернути контроль над заблокованим підприємством, в яке вони інвестували близько мільярда доларів, можуть звернутися в міжнародний арбітраж.

"У" Мотор Січ "вже не тільки сумнівна репутація, а й сумнівне майбутнє. Якщо Україна не врегулює з інвесторами з КНР конфлікт через рейдерське захоплення заводу на державному рівні, майбутній міжнародний арбітраж щодо стягнення збитків з України може стати підставою для блокування діяльності "Мотор Січ". Невже турецька сторона не усвідомлює цих ризиків або не знає про них?", – висловив здивування експерт.

Як відомо, в 2016 році власник і беззмінний керівник ВАТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв продав китайським інвесторам свої акції компанії. Згодом з ініціативи Служби безпеки України було порушено кримінальну справу, у рамках якої на акції компанії накладено вже чотири арешти, останній з яких – у 2020 році за ініціативою Генпрокуратури. Блокування акцій дозволяє ексвласнику через підконтрольний беззмінний менеджмент і далі контролювати ВАТ "Мотор Січ". Усі інші акціонери компанії не мають змоги здійснювати управління підприємством, оскільки арешти акцій забороняють видавати їх реєстри для скликання вищого органу управління – зборів акціонерів.

Така тупикова ситуація призвела до економічного занепаду підприємства, звільнення тисяч співробітників, неможливості здійснювати нормальну виробничу діяльність. У цей час проти підконтрольних колишньому акціонеру В'ячеславу Богуслаєву діючих керівників заводу порушено і розслідуються кримінальні справи за розкрадання на сотні мільйонів.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" 4 вересня 2020 направили до українського Міністерства юстиції Notice of Investment Dispute - документ про намір звернутися в міжнародний арбітраж для стягнення з держави Україна збитків у розмірі $3,5 млрд у разі, якщо спірна ситуація не буде врегульована в процесі переговорів в рамках спеціальної комісії за участю всіх зацікавлених сторін.

Китайські інвестори розцінюють дії України як протизаконну експропріацію інвестицій, що є порушенням україно-китайського міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій.