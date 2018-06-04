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"Додаткові витрати": в Мінфіні не захотіли підвищувати "мінімалку" українцям

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Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що в Україні за результатами першого півріччя немає передумов для підвищення мінімальної заробітної плати.

"Підвищення "мінімалки" - це додаткові витрати", - заявив глава Мінфіну в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, підвищення рівня заробітної плати обійшлося б державному бюджету як мінімум у 13 млрд гривень.

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"І це мінімальна сума, яка потрібна лише на підвищення "мінімалки" - без урахування підвищення посадового окладу працівника і тарифного розгляду єдиної тарифної системи. Якщо врахувати підвищення тарифного розгляду у співвідношенні до "мінімалки", була б додаткова потреба у витратах на 2018 рік у 30 млрд гривень", - резюмував Данилюк.

При цьому раніше OBOZREVATEL писав, що в той же час керівництво НАК "Нафтогаз України" отримає десятки мільйонів доларів за виграну справу проти "Газпрому".

Більша частина цієї суми дістанеться комерційному директору Юрію Вітренку і главі державного підприємства Андрію Коболєву.

Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство фінансів
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