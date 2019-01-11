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''Добре підготувалися'': в НБУ розповіли про борги України

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Україна продовжить розміщення облігацій на зовнішньому ринку, незважаючи на пік виплат за зовнішніми боргами. Для цього НБУ планує застосувати так званий метод roll over.

Про це в ефірі ObozTV розповів директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко. Він наголосив, що значний обсяг виплат за борговими зобов'язаннями не означає, що Україна нічого не позичить у цьому році.

"Будуть надходити гроші від наших міжнародних партнерів і донорів. Україна буде розміщувати облігації на зовнішньому ринку і залучати облігації на внутрішньому ринку. Відповідно, великий обсяг цих операцій передбачає певну волатильність", – пояснив Пономаренко.

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Незважаючи на сумніви зарубіжних інвесторів, він переконаний, що Україна увійшла в новий 2019 рік добре підготовленою з фінансової точки зору.

''Добре підготувалися'': в НБУ розповіли про борги України

"Про це свідчать насамперед обсяги ЗВР. А також стабільність гривні, адже за 2018 рік гривня навіть зміцнилася", – запевнив економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найбільш збитковими банками за підсумками жовтня 2018 року стали фінансові установи з російським капіталом. Зокрема, Промінвестбанк втратив 613,5 млн гривень, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривень.

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Теми
Реструктуризація боргів УкраїниЕкономіка України: прогнозиПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Сергій Пономаренко
Місце
Україна
Теги
УкраїнадолгиЕкономіка України
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