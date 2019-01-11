''Добре підготувалися'': в НБУ розповіли про борги України

Україна продовжить розміщення облігацій на зовнішньому ринку, незважаючи на пік виплат за зовнішніми боргами. Для цього НБУ планує застосувати так званий метод roll over.

Про це в ефірі ObozTV розповів директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко. Він наголосив, що значний обсяг виплат за борговими зобов'язаннями не означає, що Україна нічого не позичить у цьому році.

"Будуть надходити гроші від наших міжнародних партнерів і донорів. Україна буде розміщувати облігації на зовнішньому ринку і залучати облігації на внутрішньому ринку. Відповідно, великий обсяг цих операцій передбачає певну волатильність", – пояснив Пономаренко.

Незважаючи на сумніви зарубіжних інвесторів, він переконаний, що Україна увійшла в новий 2019 рік добре підготовленою з фінансової точки зору.

"Про це свідчать насамперед обсяги ЗВР. А також стабільність гривні, адже за 2018 рік гривня навіть зміцнилася", – запевнив економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найбільш збитковими банками за підсумками жовтня 2018 року стали фінансові установи з російським капіталом. Зокрема, Промінвестбанк втратив 613,5 млн гривень, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривень.

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