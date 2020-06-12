До відомого українського забудовника Андрія Вавриша в офіс компанії SAGA Development прийшли з обшуками слідчі Державного бюро розслідувань.

Про це він написав у Facebook. Вавриш саркастично прокоментував сам факт обшуків і нагадав, що президент України Володимир Зеленський обіцяв "бізнес-нянь" для підприємців.

"Мої працівники спіймали купу інвестнянь від ДБР, що прийшли привітати із новим офісом, провели їм екскурсію, показали підприємство без паперових документів, повністю диджиталізоване, вони були вражені", – сказано в повідомленні.

Згідно з копією судової постанови про обшук, працівники ДБР мали намір перевірити "законність будівництва на земельних ділянках міста Києва".

У документі перелічено 11 побудованих або таких, що споруджуються, ЖК під девелопментом SAGA.

Вавриш повідомив, що правоохоронці цікавилися забудовою SAGA Development на землях Національної академії внутрішніх справ. Йдеться про комплекс O2 Residence на 22-му кілометрі Бориспільського шосе. ДБР розслідує справу за статтею "Зловживання службовим становищем".

"Користуючись нагодою, ми запитали у них, чи можна трактувати як виконання програми президента щодо припинення економічного тиску на бізнес? Бо формулювання запиту про найбільших забудовників міста (див. додаток) із проханням надати інформацію про наявність злочинів або їхнього спростування у рамках уже нявного провадження нам здалося трохи дивним", – написав Вавриш.

Забудовник звинуватив правоохоронні органи в "протидії законній господарській діяльності".

Обшуки в компанії SAGA Development Facebook Андрія Вавриша

Обшуки в компанії SAGA Development Facebook Андрія Вавриша

Обшуки в компанії SAGA Development Facebook Андрія Вавриша

Обшуки в компанії SAGA Development Facebook Андрія Вавриша

Обшуки в компанії SAGA Development Facebook Андрія Вавриша

Обшуки в компанії SAGA Development Facebook Андрія Вавриша

Обшуки в компанії SAGA Development Facebook Андрія Вавриша

Обшуки в компанії SAGA Development Facebook Андрія Вавриша

20 травня Зеленський заявив, що законопроєкт про "інвестиційних нянь" в Раді зареєструють найближчим часом. Також восени буде відкрито Інвестиційний офіс, який замінить всі держпідприємства в цьому напрямі при органах влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 12 червня в будинок, де мешкає колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, прийшли з обшуком співробітники ДБР. Його запевнили, мовляв, обшук "пов'язаний з рішенням суду щодо колишніх власників будинку".

Пізніше стало відомо, що обшук у будинку Омеляна проводили не безпосередньо в колишнього чиновника.