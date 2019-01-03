До субсидіантів прийде інспектор: кому в Україні загрожує перевірка

В Україні одержувачів субсидій можуть перевірити соціальні інспектори через скарги сусідів.

Як розповів UBR гендиректор директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко, перевіряльники дійсно можуть навідатися до отримувачів субсидій, коли безпосередньо сама сім'я звертається по оформлення держдопомоги, але під загальні правила і критерії її отримання вона не підпадає.

При цьому іноді соціальний інспектор може вибірково прийти і до тих одержувачів, на яких поскаржилися на гарячу лінію Міністерства соціальної політики. Але, як запевняють в самому відомстві, поки випадків заяв про шахрайство з субсидіями небагато.

Найчастіше люди скаржаться по телефону на роботу самих працівників органів соціальної підтримки, наприклад, що їх неправильно проконсультували або відмовили у видачі державної допомоги. У Мінсоцполітики пояснили, що для подібних скарг у них є інша гаряча лінія, і просять їх не плутати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня почала діяти нова система нарахування субсидій. Тепер майже половина фінансування, яке виділяється на соціальні виплати за послуги ЖКГ, піде не підприємствам, а самим українцям як нагорода за економію.