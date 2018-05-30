До рівня ЄС: названа умова підвищення зарплат українців

В Україні середня зарплата може досягти європейського рівня в результаті розвитку економіки, а для цього країні необхідний приплив іноземних інвестицій.

"Вони (інвестиції. - Ред.) створюють робочі місця, без створення робочих місць, без збільшення продуктивності праці не може бути збільшення зарплати", - повідомив український підприємець і співзасновник громадського об'єднання "Нова країна" Валерій Пекар в коментарі "Апострофу".

За його словами, основними джерелами інвестицій в українську економіку є заощадження українців і іноземні вкладення.

Новини В Україні назвали терміни виходу економіки на докризовий рівень

При цьому Пекар зазначає, що і населення, і зарубіжний бізнес відмовляються інвестувати кошти в Україну через поганий бізнес-клімат.

"У глобальному рейтингу економічної свободи Україна посідає 150 місце... В той же час на радарах інвесторів є перші півсотні країн, вони в них і інвестують. Хто буде вкладати в країну, яку відкинуло на 150 місце економічної свободи?" - резюмував він .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україні передрекли різке зростання економіки.