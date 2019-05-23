"До Польщі – 50 років": Україні вказали на погіршення економіки

В Україні у 2019-му році сповільниться зростання економіки до 2,7%. При збереженні існуючих темпів країні знадобиться 50 років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі.

Як говориться в прес-релізі Світового банку, темпи економічного зростання в нашій країні залишаються занадто низькими, щоб зменшити бідність і досягти рівня доходів сусідніх європейських країн.

Так, після 16% сукупного скорочення економіки у 2014-2015 роках, економічне зростання відновилося до рівня 2,4% у 2016-2017 роках і 3,3% - у 2018 році, пояснили експерти.

Відзначається, що за рівнем ВВП на душу населення, Україна залишається однією з найбідніших країн регіону, тобто знаходиться на рівні Молдови, Вірменії та Грузії.

"ВВП України на душу населення за паритетом купівельної спроможності, приблизно утричі нижче, ніж в Польщі, незважаючи на аналогічний рівень доходів у 1990 році", - йдеться в доповіді.

ВВП України MilitaryArms.ru

За словами директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, щоб прискорити темпи зростання економіки – Україні необхідні:

створення ринку земель сільськогосподарського призначення;

поділ природних монополій в енергетичному секторі;

посилення управління в державних банках;

досягнення прогресу в боротьбі з корупцією і забезпечення фінансової стабільності.

Тепер же довіра інвесторів стримується нерівномірним прогресом в реалізації реформ, невизначеністю, пов'язаною з виборами, і високою вартістю запозичень.

Якщо ключові реформи будуть просуватися вперед, очікується, що економічне зростання може досягти позначки 3,4% у 2020 році і 3,8% у 2021 році, зазначила Кахконен.

"У разі зволікання з реформами, зростання економіки може сповільнитися до рівня нижче 2%, оскільки впевненість інвесторів погіршується, а макроекономічна вразливість - посилюється", - попередили у Світовому банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, єврооблігації України за останню добу подешевшали на 0,1-1% в залежності від терміну погашення, оскільки інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського.

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