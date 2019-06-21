До мільярда в рік: юрист розкрив "помилку" скасованого указу Зеленського

Скасування президентом Володимиром Зеленським обов'язкового мінімального 1% нотаріального збору з продажу нерухомості приведе до недоотримання місцевими бюджетами мінімум мільярда грн у рік.

Таку заяву на сторінці в Facebook зробив юрист, голова ГО "Реформи проти корупції" Анатолій Родзинський. При цьому точну суму він назвати не зміг, пояснивши це тим, що не має доступу до офіційної статистики про суму вчиненних нотаріальні угод із нерухомістю за 2018 рік.

"До цього моменту нотаріуси "неофіційно" робили знижки великим або постійним клієнтам і оформляли їм угоди до 0,5%. Менше просто не могли, тому що через встановленого мінімуму в 1% нотаріус був зобов'язаний заплатити з нього 22% ЄСВ і 18 % прибуткового податку", – написав Родзинський.

Володимир Зеленський capital.ua

Як пояснив він, таким чином у 1% за нотаріальне переоформлення було закладено 0,22% ЄСВ у пенсійний фонд на виплату пенсій і 0,18% прибуткового податку з фізичних осіб, "який майже повністю йде місцевим бюджетам і є одним з основних джерел їх наповнення".

При цьому, за словами юриста, компенсаторів цих втрат пенсійного фонду та місцевим громадам надано не було.

"Тепер же нотаріуси будуть показувати "офіційну" ціну нотаріальних послуг у 100 гривень, а все інше брати "повз касу" без сплати податків, тим більше що ще одним указом Зеленський скасував "ліміт каси" і тепер торгові підприємства не нестимуть виручку в банки, а наприклад, будуть зберігати її в доларах", – додав Родзинський.

Він також вказав на те, що теоретично виправити цю ситуацію міг би прем'єр-міністр Володимир Гройсман, однак, очевидно, проблема нестачі грошей буде вирішуватися вже новим прем'єром у кінці року.

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Нагадаємо, 20 червня глава України Володимир Зеленський скасував понад 150 указів, виданих його попередниками, першими трьома президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, а також екс-президентом Віктором Януковичем.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 червня Зеленський також підписав перший закон – про відпустки для усиновителів дітей-сиріт.

Документ встановив, що в разі усиновлення дитини одним із подружжя надається 56-денна оплачувана відпустка без урахування святкових і неробочих днів.

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