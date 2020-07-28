До легалізації казино в Україні залишився останній крок

Закон про легалізацію грального бізнесу у вівторок, 28 липня, передали на підпис президенту Володимирові Зеленському.

Як сказано на сайті парламенту, документ уже підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Останній етап проходження документа – передано на підпис президенту. Зокрема, 27 липня документ схвалив Разумков, а 28 липня його направили на підпис Зеленському.

Документ про легалізацію казино передали на підпис Зеленському Сайт Верховної Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні. Однак його підписання майже відразу заблокували.

21 липня Верховна Рада відхилила всі проєкти постанов про скасування закону про легалізацію казино в Україні.

Пізніше стало відомо, що у фінальному тексті закону про легалізацію азартних ігор з'явилася норма про можливість розташовувати їх у 4-зіркових готелях.

Стало відомо, що казино в Україні відкриють не раніше ніж у кінці 2020 року і не пізніше ніж улітку 2021-го.