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До легалізації казино в Україні залишився останній крок

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
1,4 т.
До легалізації казино в Україні залишився останній крок

Закон про легалізацію грального бізнесу у вівторок, 28 липня, передали на підпис президенту Володимирові Зеленському.

Як сказано на сайті парламенту, документ уже підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Останній етап проходження документа – передано на підпис президенту. Зокрема, 27 липня документ схвалив Разумков, а 28 липня його направили на підпис Зеленському.

Документ про легалізацію казино передали на підпис Зеленському

Документ про легалізацію казино передали на підпис Зеленському Сайт Верховної Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні. Однак його підписання майже відразу заблокували.

21 липня Верховна Рада відхилила всі проєкти постанов про скасування закону про легалізацію казино в Україні.

Пізніше стало відомо, що у фінальному тексті закону про легалізацію азартних ігор з'явилася норма про можливість розташовувати їх у 4-зіркових готелях.

Стало відомо, що казино в Україні відкриють не раніше ніж у кінці 2020 року і не пізніше ніж улітку 2021-го.

УкраїнаЛегалізація казино в УкраїніВолодимир Зеленський
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