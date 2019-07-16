До команди Зеленського приєднався засновник Monobank: ким призначили

Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет призначений радником тимчасово виконуючого обов'язки глави Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова.

Його вже представили на новій посаді під час брифінгу СБУ у вівторок, 16 липня.

Раніше про це він сам повідомив у своєму Telegram-каналі. Дубілет уточнив, що його запросили до декількох проектів із боротьби з корупцією в Україні, в яких він бере участь як експерт із інформаційних технологій.

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"Це не означає, що я пішов у політику. Продовжую займатися Monobank і бізнесом загалом. Просто тепер мій робочий день буде на декілька годин довшим", — стверджує він.

За словами Дубілета, Україна не може нормально розвиватися через корупцію, а технології — кращий спосіб боротьби з нею.

"Корупція — це головне зло, через яке Україна не може нормально розвиватися, а технології — кращий спосіб боротьби з цим злом. Я сподіваюся, що мій досвід буде корисний державі. Сьогодні-завтра ви можете зустріти новини про цю роботу. Також буду тримати вас в курсі у своїх соціальних мережах", — написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 травня президент України Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником глави СБУ. Відповідний указ з'явився на сайті президента 22 травня. Також Баканов є головою партії Зеленського "Слуга народу".

Пізніше він заявив, що головна вимога президента Зеленського до Служби Безпеки України — це перемогти корупцію в країні.

Також Баканов виступив проти розсекречення декларацій співробітників СБУ.

Водночас Баканов отримав військове звання за декілька днів до свого призначення.

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