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До команди Зеленського приєднався засновник Monobank: ким призначили

4.3т Читати матеріал російською

Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет призначений радником тимчасово виконуючого обов'язки глави Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова.

Його вже представили на новій посаді під час брифінгу СБУ у вівторок, 16 липня.

До команди Зеленського приєднався засновник Monobank: ким призначили
До команди Зеленського приєднався засновник Monobank: ким призначили

Раніше про це він сам повідомив у своєму Telegram-каналі. Дубілет уточнив, що його запросили до декількох проектів із боротьби з корупцією в Україні, в яких він бере участь як експерт із інформаційних технологій.

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"Це не означає, що я пішов у політику. Продовжую займатися Monobank і бізнесом загалом. Просто тепер мій робочий день буде на декілька годин довшим", — стверджує він.

За словами Дубілета, Україна не може нормально розвиватися через корупцію, а технології — кращий спосіб боротьби з нею.

"Корупція — це головне зло, через яке Україна не може нормально розвиватися, а технології — кращий спосіб боротьби з цим злом. Я сподіваюся, що мій досвід буде корисний державі. Сьогодні-завтра ви можете зустріти новини про цю роботу. Також буду тримати вас в курсі у своїх соціальних мережах", — написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дмитро Дубілет Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
СБУ
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