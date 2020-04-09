До кінця квітня в Україні подорожчає хліб

В Україні до кінця квітня може подорожчати хліб через зростання вартості борошна на 20%.

Про це сказано в сюжеті "5 каналу". Відзначається, що заяви про подорожчання головного продукту українців поки звучать від виробників не публічно.

При цьому в Україні дорожчає пшениця, а отже ціна на хліб може вирости вже в найближчі тижні.

Першими про подорожчання два тижні тому заговорили в асоціації, що об'єднує виробників борошна та хліба. Кажуть: причина в зростанні цін на зерно, яке масово йде на експорт.

"На жаль, буде рости ціна на хліб. Ціна на зерно збільшилася на 10-12%. У собівартості борошна 90% – це ціна зерна", – пояснив директор Союзу "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

При цьому деякі кіоски в Києві вже попереджають покупців про зростання цін на хліб.

"Батон ось такий – 12,80. Український – 18,40. Ціни подорожчають", – повідомила продавчиня одного з кіосків з хлібом.

Вже до кінця цього місяця хліб таки подорожчає, підтверджують на підприємствах. Прогнозують, що за буханку українці платитимуть більше на 10-15%. Таким чином, в середньому одна булка хліба буде коштувати на 2 грн дорожче.

За словами керівника одного з підприємств, від різкого стрибка поки рятують стабілізація курсу гривні і поставки борошна на заводи з державних запасів за фіксованими цінами.

"Подорожчання хліба прямо пов'язане з ростом цін на борошно на 20%. А в собівартості хліба борошно складає 40%. Якщо така тенденція буде зберігатися, то з кінця квітня ціни на хліб можуть вирости на 10-15%", – повідомив президент ТОВ "Хлібні інвестиції" Юрій Триндюк.

хліб подорожчає АіФ

Подорожчання може бути на 10-12% і не більше, реагують в Мінекономіки. Адже саме так знецінилася гривня. Решта – це нажива під час кризи. У відомстві пообіцяли, що ціни на соціальні продукти, серед яких і хліб, буде контролювати уряд і Антимонопольний комітет.

"Якщо це буде підтверджено розрахунками, а Антимонопольний комітет постійно робить запити, то це візьмемо до уваги. Якщо підвищення буде більшим і з метою заробітку – то відповідні заходи будуть..." – розповів заступник міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, овочі борщового набору з 27 березня по 2 квітня подорожчали на 2%, при цьому ажіотаж ослаб.