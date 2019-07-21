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"Метінвест" відкрив дорогу у Запоріжжі до Дня металурга

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Група "Метінвест" у Запоріжжі завершила будівництво нової дороги "Північне шосе", що з'єднує Заводський район з центром міста. Автомагістраль повністю відповідає сучасним стандартам будівництва та сертифікована Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Про це повідомляє інформаційне агентство "Мінпром".

Північне шосе побудовано без залучення бюджетних ресурсів, на проект було спрямовано 220 млн грн. власних коштів групи "Метінвест" і комбінату "Запоріжсталь".

У рамках проекту побудована чотирьохсмугова автомагістраль замість колишньої двосмугової дороги, що дозволило вдвічі збільшити пропускну здатність шосе – до понад 16 тис. автомобілів на добу.

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З метою забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху, між зустрічними смугами і вздовж узбіч дороги встановлені бар'єрні огорожі. З цією ж метою велосипедна доріжка винесена за проїжджу частину і облаштована уздовж пішохідної зони.

Якісне освітлення дороги забезпечують енергоефективні LED-ліхтарі. Також комбінат встановить 4 зупиночних комплекси – по 2 у кожному напрямку.

Надалі "Запоріжсталь" планує виконати рекультивацію відвалів уздовж дороги для зниження цвітіння, висадити грунтозакріплюючі рослини і молоді саджанці дерев.

Будівництво дороги виконано у рамках реалізації проекту з екологічної модернізації сталеплавильного виробництва "Запоріжсталі" з подальшим будівництвом киснево-конвертерного цеху.

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"Північне шосе – це дорога до нового, ще більш безпечного для екології киснево-конвертерного цеху, який буде зведений у Запоріжжі. Група виконує взяті на себе зобов'язання і продовжує інвестувати в екологічну модернізацію комбінату "Запоріжсталь". Це будівництво – ще один приклад відповідального ставлення групи "Метінвест" до навколишнього середовища", - підкреслив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що група компаній " Метінвест" першою в Україні почала впроваджувати міжнародну програму охорони праці. У "Метінвесті" очікують, що застосування світового досвіду дозволить знизити виробничий травматизм до нуля.

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Тема
Дороги в Україні
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
ремонт і будівництво доріг будівництво
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