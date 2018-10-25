Гройсман протестував експрес до "Борисполя": перші фото вагонів зсередини

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман випробував швидкісний потяг із Києва до аеропорту "Бориспіль".

"У лютому — проект, у травні — початок робіт, у жовтні — тестовий пуск рухомого складу", — пише глава уряду в Twitter.

За його словами, початок роботи експреса запланували на листопад.

"Бориспіль" — найбільший аеропорт країни, і дістатися до нього тепер можна швидко, без заторів, лише за 35 хвилин і 80 гривень", — зазначив Гройсман.

Вартість відповідного проекту становить майже 580 млн гривень.

"Зекономили на закупівлях і ефективно використали наявний бюджетний ресурс. Для порівняння: кошторис сумнозвісного "Повітряного експресу" в 2010 році становив 3,2 млрд гривень", — резюмував Гройсман.

Twitter Володимир Гройсман

Twitter Володимир Гройсман

Twitter Володимир Гройсман

Twitter Володимир Гройсман

Twitter Володимир Гройсман

Twitter Володимир Гройсман

Twitter Володимир Гройсман

Twitter Володимир Гройсман

Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 жовтня 2018 р.

Пасажиропотік через аеропорти України за 9 місяців року склав понад 15 млн осіб. Очікуваний показник на кінець року – 20 млн. "Бориспіль" - найбільший аеропорт країни, і дістатися до нього тепер можна швидко, без заторів, всього за 35 хвилин і 80 гривень. pic.twitter.com/4kRkfK6PQx — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 жовтня 2018 р.

Проект коштував близько 580 млн грн. Зекономили на закупівлях і ефективно використали наявний бюджетний ресурс. Для порівняння: кошторис сумнозвісного "Повітряного експресу" в 2010 році складав 3,2 млрд грн. pic.twitter.com/ILVvinczT1 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше залізничне сполучення із "Борисполем" обіцяли добудувати до 1 грудня.