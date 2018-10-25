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Гройсман протестував експрес до "Борисполя": перші фото вагонів зсередини

20.2тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман випробував швидкісний потяг із Києва до аеропорту "Бориспіль".

"У лютому — проект, у травні — початок робіт, у жовтні — тестовий пуск рухомого складу", — пише глава уряду в Twitter.

За його словами, початок роботи експреса запланували на листопад.

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Експрес із Києва до "Борисполя": з'явилися перші фото будівництва масштабного проекту

"Бориспіль" — найбільший аеропорт країни, і дістатися до нього тепер можна швидко, без заторів, лише за 35 хвилин і 80 гривень", — зазначив Гройсман.

Вартість відповідного проекту становить майже 580 млн гривень.

"Зекономили на закупівлях і ефективно використали наявний бюджетний ресурс. Для порівняння: кошторис сумнозвісного "Повітряного експресу" в 2010 році становив 3,2 млрд гривень", — резюмував Гройсман.

Гройсман протестував експрес до "Борисполя": перші фото вагонів зсередини

Twitter Володимир Гройсман

Гройсман протестував експрес до "Борисполя": перші фото вагонів зсередини

Twitter Володимир Гройсман

Гройсман протестував експрес до "Борисполя": перші фото вагонів зсередини

Twitter Володимир Гройсман

Гройсман протестував експрес до "Борисполя": перші фото вагонів зсередини

Twitter Володимир Гройсман

Гройсман протестував експрес до "Борисполя": перші фото вагонів зсередини

Twitter Володимир Гройсман

Гройсман протестував експрес до "Борисполя": перші фото вагонів зсередини

Twitter Володимир Гройсман

Гройсман протестував експрес до "Борисполя": перші фото вагонів зсередини

Twitter Володимир Гройсман

Гройсман протестував експрес до "Борисполя": перші фото вагонів зсередини

Twitter Володимир Гройсман

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше залізничне сполучення із "Борисполем" обіцяли добудувати до 1 грудня.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Бориспіль
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Андриевский Анатолий
Андриевский Анатолий
Зрадофилы, активнее! Не видно задора и азарта, ну напишите, сколько они положили в свой карман, или, что это предвыборный пиар, масса же вариантов. А то как-то скучно и неинтересно становится жить.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Протестировал!? Что за бред! Правильнее будет написать так "От не хрен делать прокатился на электричке!". Пусть протестирует городскую электричку с Троещины в час пик!
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3
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Эм... проект стоил 3.2 лярда гривень, а построили за 580 гривень, притом сильно обесценившейся с 2010 года... прикольно гройсман льет в уши...
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1
3
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
* за 580 лямов
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