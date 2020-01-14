"Слуга народу" захотіла посилити в рази штрафи за неправильне паркування

Група депутатів від фракції "Слуга народу" захотіла істотно підвищити штрафи за неправильне паркування.

Зокрема, розмір покарання за стоянку в забороненому місці пропонується підняти з 510 гривень до 3400 гривень. Про це свідчить текст законопроєкту №2628, який вже зареєстрований у Верховній Раді і переданий на розгляд до профільних комітетів.

Водночас за зупинку на місцях для водіїв із інвалідністю хочуть штрафувати на 34 тисячі гривень.

Стільки ж доведеться заплатити автомобілістам, які без підстав використовують знак "водій з інвалідністю".

Документ передбачає, що 70% від суми штрафів йтиме в місцеві бюджети, щоб стимулювати місцеву владу проводити розмітку заборонених для паркування місць.

Фіксація і доказ факту порушення правил зупинки в заборонених місцях зводитимуться лише до необхідності зробити фото авто. Для того, щоб зображення стало доказом, знадобляться щонайменше три знімки порушника з різних ракурсів.

Також як доказ у суді можна буде показувати записи камер відеоспостереження.

За зупинку на місцях для водіїв з інвалідністю хочуть штрафувати на 34 тисячі грн Facebook Кличко-мер

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада в Україні набув чинності закон, який передбачає штраф за неправильне перевезення дітей у авто.

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