Українцям роздадуть тисячі: як заробити на субсидії

Виплата субсидій – це хороша мотивація і ефективний стимул українцю повернути собі зекономлені кошти у вигляді "живих" грошей. Так громадянин може заробити до 20-30% від загальної суми соціальних виплат.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив старший консультант з питань соцзахисту населення Інституту місцевого розвитку Антон Левицький. Він додав, що економити на опаленні можна завдяки заміні котлів, утепленню вікон у будинку і т. і.

"Коли люди отримують гроші, вони думають, що варто зекономити чи щось зробити для енергозбереження в будинку, щоб надалі менше платити. Субсидія буде сталою цифрою, а от споживанням можна управляти. Це дуже великий ефект, тому що Україна досі залишається країною із найбільшим неефективним споживанням ресурсів. Проте зараз з`являються дуже ефективні стимули економії на опаленні. Утепливши будинок, поставивши генератори, можна заробити живі гроші. Думаю, до 20-30% від розміру субсидії – це можлива сума", – сказав він.

В Україні за останній рік кількість сімей, які отримували субсидію, зменшилась, пояснив експерт. Він назвав це хорошим знаком.

"Пік державних субсидій був якраз рівно рік тому. Тоді 6,5 млн сімей отримували соціальні виплати, а зараз близько 4 млн. Коли цей механізм субсидій впроваджувався, різко зростали тарифи, то уряд зробив дуже прості кроки. Треба було допомогти всім, хто потребує, але часу розбиратися, в кого є можливість платити, а в кого нема, не було. Тому максимально спростили умови. Зараз, коли напрацьовані всі технології, ввели розумні обмеження. Це хороший знак", – уточнив Левицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, число субсидіантів скорочується через зростання доходів і посилення правил. Зарплати за останній рік зросли на 19,4%, а пенсії – на 8,3%. Також скоротили норми споживання газу, ввели обмеження щодо максимальної площі житла, з якої українці мають право претендувати на "комунальні знижки". Все це дозволило в результаті, не змінюючи формулу, скоротити число субсидіантів.

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