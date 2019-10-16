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17 жовтня • оновлено в 02:36
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Щоб пенсіонери не ображалися: у Раді запропонували різко урізати зарплати нардепів

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До Верховної Ради України внесено законопроєкт про зниження зарплат народних депутатів до середнього рівня по країні.

Про це розповів в ефірі ObozTV автор ініціативи, депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. За його словами, зарплати народних обранців мають знизитися втричі.

"Я вніс законопроєкт щодо зменшення зарплати народного депутата. Сьогодні у народного депутата зарплата фактично 63 тис. грн. 28 тис. грн – це зарплата з вирахуванням податків. Ще 35 тис. грн він отримує з урахуванням так званих "депутатських". Це на витрати – папір, канцтовари, на конверти, на дорогу – що завгодно", – розповів Гончаренко.

"Ці гроші не оподатковуються і за них не треба звітувати. Ти можеш не купувати нічого, покласти 35 тис. грн у кишеню і все. Фактично, депутат отримує 63 тис. грн. Є ще на помічників окремий фонд, але це люди, вони працюють", – зазначив він.

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За словами нардепа, така зарплата депутата на тлі мінімальної пенсії в Україні 1672 грн "викликає у людей почуття соціальної несправедливості".

"Я вніс законопроєкт, щоб зарплата народного депутата була така сама, як і середня по країні – 10 тис. грн плюс 10 тис. грн "депутатських", – заявив він.

Як пояснив Гончаренко, в "депутатські" гроші входять витрати на поїздки Україною. Водночас, закордонне відрядження від Верховної Ради оплачується окремо і до зарплати не має відношення.

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"Нам кажуть – багато депутатів, треба 300 депутатів, щоб заощадити. Так не треба нічого чекати – давайте зараз зменшимо втричі зарплату народного депутата і зменшимо витрати за цією статтею", – заявив політик.

При цьому нардеп зазначив, що поданий ним законопроєкт "поки не йде на розгляд до сесійної зали".

Щоб пенсіонери не ображалися: у Раді запропонували різко урізати зарплати нардепів

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Зарплати в Україні
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України зарплата Партія "Європейська солідарність"
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