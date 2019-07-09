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У "ДНР" захотіли запустити потяги в Росію вже у 2019 році

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"Міністр транспорту" так званої Донецької народної республіки Дмитро Подліпанов заявив, що вже в 2019 році може бути запущено залізничне сполучення з містами Росії.

"Зараз спільно з російськими колегами опрацьовується дана можливість", – повідомив Подліпанов, передають "Новости Донбасса".

За його словами, зараз проводиться робота з підготовки персоналу, а також матеріальної бази для здійснення пасажирських перевезень.

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"При успішному виконанні всіх запланованих заходів та дотриманні умов домовленостей запуск залізничного сполучення з Росією планується відкрити в поточному році", – зазначив Подліпанов.

На сьогоднішній день з підконтрольних "ДНР" населених пунктів курсує потяг до прикордонної російської станції "Успенська".

Зараз проводиться робота по підготовці персоналу, а також матеріальної бази

Зараз проводиться робота по підготовці персоналу, а також матеріальної бази

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

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Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Вот ещё один результат т.н. блокады ! Надо уже определится, Донбасс - это Украина или пусть идёт лесом ? Кто попытается ответить для себя, не забывайте этот опыт Россия может продолжить, поскольку он удачен, а значит других регионов это тоже коснётся. Путин конечно лопух, но аппаратура, имеется ввиду и пропаганда, и подкуп, и армия - при нём !
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Молодцы .
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Игорь Анатольевич, у этих молодцов денег нет, чтобы в Россию ездить, поскольку Россия своих не бросает, а обрекает на голодное существование ! Ты готов стать молодцом в таких условиях ?
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