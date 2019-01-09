''Днем з вогнем не знайдеш'': у ''ДНР'' трапилося ''економічне диво''

На територію "ДНР" сіль завозять з Казахстану і Азербайджану. При тому, що її виробляють у Бахмуті Донецької області на підприємстві "Артемсіль".

Як пише видання "Свои.City", раніше сіллю, яку видобувало підприємство, були забиті полиці всіх магазинів, а зараз її неможливо відшукати "днем з вогнем". Блогер Денис Казанський вже назвав ситуацію "економічним дивом".

Донецкое экономическое чудо. Соль в Донецк теперь возят не из Бахмута, который расположен в Донецкой области, а из Казахстана и Азербайджана https://t.co/hN9tB6Sfiz — Денис Казанський (@den_kazansky) 9 января 2019 г.

"На полицях "першого республіканського" вистачає продукції Єнакіївського і Горлівського м'ясокомбінатів, Донецького хлібо-булочного комбінату, Оленівського борошномельного, молочної продукції "Добриня". Сіль є, але не донецька. Тільки "екстра" і здалеку — з Казахстану або Азербайджану. На етикетці приваблива назва "Славяна", але до Слов'янська чи Бахмута ця сіль жодного відношення не має. Вартість — 12 рублів за кілограм (це приблизно 5 гривень)", — сказано у матеріалі.

Сіль у магазинах "ДНР" svoi.city

За даними видання, аналогічна ситуація спостерігається і на ринках, де повно російської солі, а української немає у продажу.

Сіль у магазинах "ДНР" svoi.city

"У великих маркетах сіль є, але в дуже поганому асортименті. Ціна не захмарна. Найдорожча в "першому республіканському", а в середньому вартість — 10 рублів за кіло (4 гривні). Інша річ, що донеччанину незвично читати виробника — Азербайджан і Казахстан, враховуючи, що поклади смачної солі розташовані всього за 150 кілометрів", — робить висновок автор матеріалу.

Сода у магазинах "ДНР" svoi.city

Ситуація викликала реакцію користувачів мережі: "О, яйця теж возили з Казахстану (принаймні так писали на упаковці", "Контрабасик-контрабас", "В Луганді так само", "Вони повірили Скабеєвій, що в Україні немає солі, ось і замовляють у казахів. Викрутилися. А сірники нехай з Мурманська возять".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні у "ДНР" працівникам Макіївського металургійного заводу анонсували підвищення окладів у 2019 році на 50-100 рублів (близько 20-40 гривень), що стало об'єктом жартів користувачів соціальних мереж.