Дубілет поставив крапку в питанні його повернення до Кабміну

Колишній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що не має наміру входити до складу уряду.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю, 27 березня. За його словами, тепер він займатиметься бізнесом.

Дмитро Дубілет Фокус

"З приводу моїх подальших планів. До складу Кабміну я входити не буду. При цьому я хочу довести до кінця частину проектів з топ-50 (це проєкти, які вела команда минулого уряду - Ред.). Буду ними займатися ззовні – благо, досвід впровадження iGov в якості волонтера є. Зараз повертаюся в рідну стихію – в бізнес", – написав Дубілет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет зібрав 50 проектів, які команда минулого уряду втілила або планувала реалізувати.

Епідемія коронавірусу може стати найважливішим каталізатором для революційної економічної реформи в Україні. Про це написав у середу, 18 березня, екс-міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

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