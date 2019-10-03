Политика боевиков "ДНР" подается все большей креативности, чтобы обвинить, без разницы в чём бы то ни было, Украину. Примеров этому настолько много, что можно было уже написать не один роман или детектив, а, может быть, даже фантастику. Так абсолютно со всем и абсолютно во всем, но это не касается только их "достижений".

К вашему вниманию очередная ситуация, которая произошла не так давно. Так, 29 сентября 2019 года в Макеевке произошел взрыв неподалеку от МРЭО. По "местным" средствам массовой информации эта новость прошла как: "украинское военно-политическое руководство не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию. Осознавая свою беспомощность, помимо регулярных целенаправленных обстрелов гражданской инфраструктуры, оккупанты все чаще прибегают к тактике террористической группировки "ИГИЛ".

А на самом деле взорвалось самодельное устройство, которое так и не успели обезвредить. Его подложили дээнэровские перевозчики, которые совершают поездки с недореспублики в Украину и которым руководство "ДНР" затянуло поясок. В приказном порядке их обязуют оформить лицензию на перевозку людей. Эта бумажка стоит не малых денег, около 5000 рублей. Ну ладно, сделали они эту залепуху, но на этом проблемы, или отмывание денег, не закончилось. На самих блок-постах в "республике", перевозы, в любом случае, платят деньги за то, чтобы проехать в Украину. Тут сума варьируется от 200 до 500 рублей.

Оказалось, что Украина виновата в том, что в "ДыНДырынДЫ" нет денег, чтобы обеспечить своих граждан. Тут кроме "народной власти" никто не виноват. Нужно больше организовать праздников, чтобы потом было людям легче.

Мораль этого всего только одна: если "ДНР" появилась из неоткуда, то она там и пропадёт, естественный отбор никто не отменял.

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