Для Верховної Ради придбають 14 Toyota Camry за 12 млн гривень

Автобаза управління справами Верховної Ради придбає 14 автомобілів Toyota Camry за 12,6 млн гривень.

Про це йдеться у тендері, який опубліковано на сайті "Держзакупівлі онлайн". Організатори тендеру очікують пропозицій до 5 жовтня, а потім почнуться торги зі зниженням ціни – на 63 тисячі гривень за "крок".

Які автомобілі потрібні в Раду

10 Toyota Camry чорного кольору з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літра, і з салоном чорного кольору

3 автомобілі чорного кольору із салоном чорного кольору та один автомобіль із салоном бежевого кольору (іншої комплектації).

Конфігурація Toyota Camry dzo.com.ua

Конфігурація Toyota Camry dzo.com.ua

Конфігурація Toyota Camry dzo.com.ua

Конфігурація Toyota Camry dzo.com.ua

Середня стартова вартість автомобіля складає 900 тис. гривень, тоді як у офіційного дилера вартість Toyota Camry у стандартній конфігурації складає 794,2 тис. гривень.

Вартість Toyota Camry на офіційному сайті. toyota.ua

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