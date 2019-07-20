Для українців подорожчають тури за кордон: стало відомо, коли і на скільки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) запропонувало збільшити фінансове забезпечення туроператорів в 10 разів.

Якщо відповідний законопроект буде схвалено, тури за кордон для українців подорожчають приблизно на $5-10, повідомив в ефірі ObozTV віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза.

Як пояснив Дереза, законопроект покладає на туроператорів додаткові фінансові зобов'язання.

Зокрема, за проектом МЕРТ, сума забезпечення для оператора, що пропонує послуги виїзного туризму, має становити як мінімум 5% від обсягу продажів за попередній рік, але не менше 200 тисяч євро (у чинному законодавстві – всього 20 тисяч євро).

"Зараз, якщо оператор зникає з ринку, турист фактично залишається біля розбитого корита: йому ніхто нічого не винен", – зазначив Дереза.

Він звернув увагу, що чинного покриття в 20 тисяч євро явно недостатньо:

"Найбільший оператор відправляє на рік близько мільйона туристів. Якщо він в один момент зупиняє свою діяльність, то у нього фінансові зобов'язання на кілька сотень мільйонів доларів. Багато турів проплачені наперед, багато туристів відпочивають".

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Наприклад, за його словами, оператор може навіть не розрахуватися з готелями і вже були ситуації, коли туристів просто-напросто виселяли.

"Ось ця норма в 5% – ми порахували, що якщо туроператор зупинить діяльність в один момент, то цього в принципі має вистачити, щоб покрити збитки. Покрити ті гроші, які він буде винен туристам – як тим, що перебувають на відпочинку, так і тим, які ще не виїхали", – наголосив Дереза.

За підрахунками Асоціації турагенцій, при запровадженні такого фінансового забезпечення вартість турів зросте приблизно на $5-10.

"Тому що оператору потрібно буде оформити страховку. Якщо взяти мільйон туристів, а один турист в середньому – $500, то це $500 млн. 5% від $500 млн – досить велика сума грошей. Їм потрібно буде себе застрахувати на $25 млн", – пояснив фахівець.

Туроператорам пропонують підвищити фінансове забезпечення до 200 тисяч євро мінімум StockPhoto

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про посилення відповідальності туроператорів перед споживачами туристичних послуг. Зокрема, уряд зобов'язав їх забезпечувати мінімальний розмір фінансової гарантії на весь термін дії ліцензії.

За даними МЕРТ, станом на 1 січня 2019 роки тільки 617 з 2737 ліцензованих туроператорів підтвердили наявність чинного фінзабезпечення – гарантію банку або іншої фінансової установи.

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