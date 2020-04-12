Для подолання енергокризи необхідно терміново призначити Міністра енергетики та керівників державних енергокомпаній – Кучеренко

Для подолання кризи в енергетиці необхідно негайно призначити міністра енергетики та захисту довкілля, а також керівників державних енергокомпаній. Про це заявив народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна".

"Ми сьогодні маємо ситуацію повної колективної безвідповідальності. Міністра немає, навіть тимчасово виконуючого немає, бо перший заступник, а він на Кабмін посилає заступника свого Рябчина. "Енергоатом" – т.в.о. "Укренерго" – т.в.о. декілька ще енергетичних компаній – т.в.о. Немає до кого звертатися", - сказав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що енергетична галузь перебуває на межі виживання і відсутність профільного міністра в такій ситуації є неприпустимою.

У свою чергу народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

10 квітня керівник "Житомиробленерго" Олексій Шекета повідомив, що через зниження рівня платежів за спожиту електроенергію підприємство може вдатися до вимушених "віялових" відключень енергопостачання для підприємств та побутових споживачів.