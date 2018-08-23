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"Для них і це свято": у мережі висміяли урочисте відкриття асфальту в Росії

1.2тЧитати новину російською

У російському місті Канськ (Красноярський край) у присутності представників місцевої адміністрації урочисто відкрили заасфальтований двір.

"У Красноярському краї урочисто відкрили асфальт у дворі: з шампанським, квітами і червоною стрічкою", - пише в Twitter Asphalite.

Відповідні дії росіян висміяли користувачі мережі.

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"Це ж у якій країні потрібно жити, щоб так святкувати виконання обов'язків держави. Мені держава нарешті пенсію не затримала, о! Давай відсвяткуємо", - зазначив Eldar Musin.

"А де святі отці з кадилами?" - задався питанням Dmitry Fermer.

"Сьогодні вже і це в Росії свято" - підсумував S.Voland.

"Для них і це свято": у мережі висміяли урочисте відкриття асфальту в Росії

Twitter Asphalite

"Для них і це свято": у мережі висміяли урочисте відкриття асфальту в Росії

Twitter Asphalite

"Для них і це свято": у мережі висміяли урочисте відкриття асфальту в Росії

Twitter Asphalite

"Для них і це свято": у мережі висміяли урочисте відкриття асфальту в Росії
"Для них і це свято": у мережі висміяли урочисте відкриття асфальту в Росії
"Для них і це свято": у мережі висміяли урочисте відкриття асфальту в Росії
"Для них і це свято": у мережі висміяли урочисте відкриття асфальту в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли рішення президента Росії закрити діру в державному бюджеті РФ за рахунок росіян.

Місце
Росія
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
в России хоть его кладут асфальт а в Украине вообще его нет )))
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