"Для них і це свято": у мережі висміяли урочисте відкриття асфальту в Росії

У російському місті Канськ (Красноярський край) у присутності представників місцевої адміністрації урочисто відкрили заасфальтований двір.
"У Красноярському краї урочисто відкрили асфальт у дворі: з шампанським, квітами і червоною стрічкою", - пише в Twitter Asphalite.
Відповідні дії росіян висміяли користувачі мережі.
"Це ж у якій країні потрібно жити, щоб так святкувати виконання обов'язків держави. Мені держава нарешті пенсію не затримала, о! Давай відсвяткуємо", - зазначив Eldar Musin.
"А де святі отці з кадилами?" - задався питанням Dmitry Fermer.
"Сьогодні вже і це в Росії свято" - підсумував S.Voland.
Twitter Asphalite
Twitter Asphalite
Twitter Asphalite
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли рішення президента Росії закрити діру в державному бюджеті РФ за рахунок росіян.