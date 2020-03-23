Для медиків введуть погодинну оплату праці – Ємець

Глава українського МОЗ Ілля Ємець на наступному засіданні уряду запропонує ввести погодинну оплату для медиків, які борються з коронавірусом.
Про це у понеділок, 23 березня, повідомили у прес-службі міністерства.
Ілля Ємець
glavcom.ua
"На наступне засідання уряду я вийду з пропозицією: під час епідемії потрібно переходити на погодинну оплату для медичного персоналу. Та людина, яка, як на війні, ризикує своїм життям, повинна мати гідний рівень забезпечення. Думаю, що зараз цю постанову підтримають", - заявив Ємець.
Як підкреслив міністр охорони здоров'я, в умовах поширення COVID-19 лікарі та інший медичний персонал знаходяться в епіцентрі боротьби з вірусом, тому потребують додаткової підтримки і захисту.
"Захистимо лікаря - врятуємо українців. Ось філософія, яку сьогодні повинні сповідувати всі. Ми говоримо в тому числі і про забезпечення медиків засобами індивідуального захисту і дезінфікуючими засобами", - резюмував Ємець.
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