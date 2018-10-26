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"Для держпотреб": у Криму окупанти почали відбирати землю у місцевих жителів

14.7тЧитати матеріал російською

Окупаційна адміністрація Керчі оголосила про плановане вилучення земельних ділянок на території міста для державних потреб.

Причиною вилучення землі є будівництво доріг, в тому числі - автопідходів до Керченської мосту, повідомляють "Крим.Реаліі".

Органом, що здійснює виявлення власників земельних ділянок, котрі підлягають вилученню, вказується "Міністерство майнових і земельних відносин Криму".

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Ще в 2017 році депутати підконтрольної Росії міської ради Керчі спростили процедуру вилучення землі у місцевих жителів і передачі її в держвласність. Йдеться про земельні ділянки, що потрапляють у зону будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

Зокрема, в серпні минулого року на території садового некомерційного товариства "Залив" в Керчі розпочалося знесення дачних будиночків на ділянках, де знаходились автоподходи до Керченської мосту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
Кримський міст
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов уже давно землю за долги заберают.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Попович-Хуйло Олег, на Донбассе террористы ВСУ убивают жителей и забирают землю.
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Попович Олег
Попович Олег
Игорь Анатольевич, Ну и балабол давай факты в студию у кого отобрали землю за долги? Ватный лаптекопытный мудозвон.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
В оккупированной Украине не просто отбирают землю, а убивают своих граждан, чтобы им не платить и они ни на что не претендовали. Это настоящий фашистский режим, только во главе идеологии украинского фашизма стоит алчность и личное обогащение, а "патриотiзьм" плетётся за ними.
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