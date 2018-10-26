"Для держпотреб": у Криму окупанти почали відбирати землю у місцевих жителів

Окупаційна адміністрація Керчі оголосила про плановане вилучення земельних ділянок на території міста для державних потреб.

Причиною вилучення землі є будівництво доріг, в тому числі - автопідходів до Керченської мосту, повідомляють "Крим.Реаліі".

Органом, що здійснює виявлення власників земельних ділянок, котрі підлягають вилученню, вказується "Міністерство майнових і земельних відносин Криму".

Ще в 2017 році депутати підконтрольної Росії міської ради Керчі спростили процедуру вилучення землі у місцевих жителів і передачі її в держвласність. Йдеться про земельні ділянки, що потрапляють у зону будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

Зокрема, в серпні минулого року на території садового некомерційного товариства "Залив" в Керчі розпочалося знесення дачних будиночків на ділянках, де знаходились автоподходи до Керченської мосту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.