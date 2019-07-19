Дизель подорожчає: чим обернуться нові санкції проти Росії

Україну може чекати підвищення цін на дизельне пальне, через нові санкційні мита на російський продукт.

Як рішення Києва вдарить по РФ і на скільки доведеться розщедритися українцям – розбирався OBOZREVATEL.

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Кабінет міністрів України ввів спеціальне мито на закупівлю в Росії дизельного пального і скрапленого газу. За словами радника президента Володимира Зеленського з енергетичних питань, це є відповіддю на санкції з Москви;

Спецмито на газ буде 3%, а на дизельне пальне – 4%;

Експерти вважають, що таке підвищення жодним чином не зачепить Росію, а от українським споживачам доведеться трохи розщедритися. Прогнозується підвищення вартості пального на 20-30 копійок;

Також енергетики зазначають: дивно,що рішення анонсовано за декілька днів до позачергових парламентських виборів.

Що вирішив уряд

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт із Російської Федерації дизельного пального (трубопровідним транспортом) і скрапленого газу. Таке спільне рішення президента й уряду ухвалено у відповідь на розширення російських економічних санкцій, прокоментував ситуацію радник президента Володимира Зеленського Андрій Герус.

Тому:

спеціальне мито на дизельне пальне, яке постачається трубопровідним транспортом, становитиме 3,75% з 1 серпня 2019 року і 4,0% з 1 жовтня 2019 року.

спеціальне мито на поставки скрапленого газу становитиме 1,75% з 1 серпня і 3,0% з 1 жовтня 2019 року.

За словами радника президента, мета підвищення мит – забрати у російських компаній надприбутки, які вони отримували, доставляючи в Україну пальне за допомогою більш дешевого трубопровідного транспорту (прибуток 35-40 $/т проти 10-12$/т у звичайних імпортерів). Також, на думку Геруса, в результаті введення податку український бюджет отримає додатково приблизно 2 мільярди гривень, які він би хотів спрямувати на субсидії.

Рішення було ухвалено у відповідь на політику Кремля. Річ у тому, що протягом усього 2019 року між Україною і Росією йде санкційна війна. Так, у кінці грудня 2018-го уряд Володимира Гройсмана заборонив ввезення крохмалю і глюкози з Російської Федерації.

Кремль у відповідь на нові санкції Києва ввів заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів із України, сировини й продовольства. А вже в середині квітня 2019 року уряд Дмитра Медведєва встановив заборону на експорт в Україну нафти й нафтопродуктів. Крім цього, до "чорного списку" потрапили вироби з паперу та картону, одяг і взуття, а також трубна продукція і бульдозери.

Чи є у цьому сенс і чи злетять ціни?

Опитані OBOZREVATEL експерти критично оцінюють нові мита. Так, Голова наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вбачає у такому кроці політичну складову.

"Грошей то піде більше, але все одно заплатить за це споживач, що б там не розповідав Герус. Фантастичні історії про те, що "я б хотів, щоб ці мільярди пішли на субсидії" – це взагалі не вкладається в голові. Як таке можна озвучувати від імені президента фактично?" – обурюється Корольчук.

За його словами, є бюджет, де і розраховують обсяги субсидії. І просто гроші від акцизу туди точно не підуть – це популізм.

"І взагалі, як можна говорити, що ми тут встановлюємо акциз більше, тому що більша маржа у компаній. Це так у законах написано? Є монополія, то нехай Антимонопольний комітет розбирається. І де тоді розрахунки витрат логістики "трубою", залізницею, а також формування прибутковості всіх цих компаній, хто імпортує пальне? Ні. Тому це банальний передвиборчий піар", – вважає Корольчук.

Експерт у сфері енергетики Дмитро Марунич теж вважає ідею щонайменше дивною. Також, за його словами, введення мит може збільшити вартість дизеля.

"З огляду на загальносвітові тенденції, та й сам факт того, що мита не надто високі, ціна може піднятися на 20-30 копійок. Водночас ніякого зворотного ефекту на Росію такі обмеження не матимуть, у будь-якому випадку платити за ціну доведеться з кишень українців", – вважає Марунич.

Журналіст Юрій Бутусов впевнений, рішення все ж має сенс і вдарить воно по куму Володимира Путіна, українському політику Віктору Медведчуку.

"Вкрай цікаве рішення – спецмито на імпорт російського дизеля введено саме на поставки по трубопроводу, який належить Медведчуку і на поставки скрапленого газу, ринок якого контролює Медведчук. Російське паливо йде до нас з РФ і з Білорусі різними видами транспорту, але спецмито б'є тільки по Медведчуку. Демонстративна антімедведчуковска акція.

Тобто Медведчук демонстративно зустрічається з Путіним, купив телеканал, йде на вибори, намагається зберегти особисто за собою історію зі звільненням полонених. І тут спецмито – це як політична реакція на спроби Медведчука посилити свій вплив. Його втрати в результаті введення спецмита по поставкам газу і дизеля з РФ можуть скласти 10-15 мільйонів доларів на місяць. Зараз ці гроші Медведчук вкладає в нашу політику і в свою кишеню, а чи буде він платити спецмито і міняти бізнес-схему – подивимося. Але сигнал вельми примітний", – зазначив він у своєму Facebook.

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