"Теорія змови!" Українці рознесли новий додаток "Дія"

Українці продовжують критикувати нещодавно запущений мобільний додаток державних послуг "Дія" від Міністерства цифрової трансформації.

Так, киянин Олександр Чендеков зауважив, що після реєстрації в новій системі виконавча служба заблокувала його банківські картки, які він "прив'язав" до додатка. Сумною історією про те, як "Дія" не виправдала його надій, чоловік поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Дія" – держава і я. Кримінальний трилер", – охарактеризував він ситуацію, що з ним трапилася.

Українець розкритикував додаток "Дія" itechua.com

За словами чоловіка, ще торік у квітні він, керуючи власним авто, перевищив швидкість руху в населеному пункті й був зупинений патрульними. Тоді ж отримав постанову, сплатив штраф 255 грн – на місці карткою за допомогою терміналу. Окрім цього, йому вручили й відповідну квитанцію, щоправда, на тій самій стрічці, що й постанова.

"Вчора мої картки у ПриватБанку були заблоковані за вимогою Державної виконавчої служби України – за начебто несплату штрафу. Подзвонив до відомства й дізнався, що вони залюбки знімуть із мене вимоги, щойно я надішлю їм фото квитанції за сплату штрафу, і... тадам (!) квитанцію про сплату послуг виконавчої служби в сумі 207 грн!" – розповів Олександр.

Повідомлення від виконавчої служби Facebook/Олександр Чендеков

Водночас наголосив, що не може здійснити оплату через Інтернет, оскільки його картки заблоковані.

"Тобто я маю сплатити 207 грн за те, що Патрульна поліція не передала інформацію про сплату штрафу на місці. Ось вона "Дія" в дії!" – обурився Чендеков.

Він припустив, що, ймовірно, виконавча служба зіставила той, нібито несплачений, штраф із його банківськими картками саме після реєстрації у новому додатку.

"У приватні повідомлення пишуть, що я не один такий. А це вже може бути цікаво. Права у телефоні?" – підсумував свою розповідь киянин.

У коментарях під дописом підписники теж почали писати про подібні ситуації, які трапилися з ними після реєстрації у новому цифровому додатку.

"Це сумно!", "Коли "Дiя" запитала банківську картку – я одразу все зрозумів: не в цій країні, панове!", "Історія вс**аної діджиталізації", "Пі***ська влада винаходить нові і нові способи обдерти людей. Виродки!", "До чого тут "Дія"? "Схоже, знову "теорія змови" і "все пропало", – коментують українці.

Коментарі українців Facebook/Олександр Чендеков

Коментарі українців Facebook/Олександр Чендеков

Коментарі українців Facebook/Олександр Чендеков

Коментарі українців Facebook/Олександр Чендеков

Коментарі українців Facebook/Олександр Чендеков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністерство цифрової трансформації 6 лютого презентувало свій мобільний додаток "Дія", який дозволить українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона.

У деяких користувачів виникли проблеми з нещодавно запущеним додатком державних цифрових послуг "Дія". Багатьом, зокрема, не вдається отримати електронне посвідчення водія.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал