Головна Новини
14 лютого • оновлено в 12:11
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Теорія змови!" Українці рознесли новий додаток "Дія"

2.1т
Читати матеріал російською

Українці продовжують критикувати нещодавно запущений мобільний додаток державних послуг "Дія" від Міністерства цифрової трансформації.

Так, киянин Олександр Чендеков зауважив, що після реєстрації в новій системі виконавча служба заблокувала його банківські картки, які він "прив'язав" до додатка. Сумною історією про те, як "Дія" не виправдала його надій, чоловік поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Дія" – держава і я. Кримінальний трилер", – охарактеризував він ситуацію, що з ним трапилася.

Українець розкритикував додаток "Дія"

Українець розкритикував додаток "Дія"

itechua.com

За словами чоловіка, ще торік у квітні він, керуючи власним авто, перевищив швидкість руху в населеному пункті й був зупинений патрульними. Тоді ж отримав постанову, сплатив штраф 255 грн – на місці карткою за допомогою терміналу. Окрім цього, йому вручили й відповідну квитанцію, щоправда, на тій самій стрічці, що й постанова.

"Вчора мої картки у ПриватБанку були заблоковані за вимогою Державної виконавчої служби України – за начебто несплату штрафу. Подзвонив до відомства й дізнався, що вони залюбки знімуть із мене вимоги, щойно я надішлю їм фото квитанції за сплату штрафу, і... тадам (!) квитанцію про сплату послуг виконавчої служби в сумі 207 грн!" – розповів Олександр.

Повідомлення від виконавчої служби

Повідомлення від виконавчої служби

Facebook/Олександр Чендеков

Водночас наголосив, що не може здійснити оплату через Інтернет, оскільки його картки заблоковані.

"Тобто я маю сплатити 207 грн за те, що Патрульна поліція не передала інформацію про сплату штрафу на місці. Ось вона "Дія" в дії!" – обурився Чендеков.

Він припустив, що, ймовірно, виконавча служба зіставила той, нібито несплачений, штраф із його банківськими картками саме після реєстрації у новому додатку.

"У приватні повідомлення пишуть, що я не один такий. А це вже може бути цікаво. Права у телефоні?" – підсумував свою розповідь киянин.

У коментарях під дописом підписники теж почали писати про подібні ситуації, які трапилися з ними після реєстрації у новому цифровому додатку.

"Це сумно!", "Коли "Дiя" запитала банківську картку – я одразу все зрозумів: не в цій країні, панове!", "Історія вс**аної діджиталізації", "Пі***ська влада винаходить нові і нові способи обдерти людей. Виродки!", "До чого тут "Дія"? "Схоже, знову "теорія змови" і "все пропало", – коментують українці.

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Олександр Чендеков

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Олександр Чендеков

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Олександр Чендеков

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Олександр Чендеков

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Олександр Чендеков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністерство цифрової трансформації 6 лютого презентувало свій мобільний додаток "Дія", який дозволить українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона.

  • У деяких користувачів виникли проблеми з нещодавно запущеним додатком державних цифрових послуг "Дія". Багатьом, зокрема, не вдається отримати електронне посвідчення водія.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Марта Рок
Місце
Україна
Тег
соцмережі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
6
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Саванчук Ярослав
Саванчук Ярослав
Самое крывое приложение. Если он так бездарно делали само приложение то про безопасность здесь вообще речи не идёт. Все на тяп ляп. Разработчик удали нафиг это приложение с плеймаркета. Не позорьтесь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги