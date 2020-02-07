"Просто провал!" Українці завалили додаток "Дія" скаргами

У деяких користувачів виникли проблеми з недавно запущеним додатком державних цифрових послуг "Дія".

Багатьом, зокрема, не вдається отримати електронне посвідчення водія. У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що тільки 2,5 мільйона українських водіїв мають повні та коректні записи в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС. Іншим оформити електронний варіант документа буде складніше.

Крім того, в роботі електронного кабінету водія спостерігаються збої.

"Ми розігналися з такою швидкістю, що статистика завантажень "Дії" вражає навіть команду. Нам потрібен фідбек про службу підтримки програми. 120818 користувачів звернулися до чатботу, з них особисто до менеджера – 5252 (4,3%)", – відзвітували 7 лютого на сторінці додатка у Facebook.

У коментарях до посту українці розповіли, що чатбот не завжди працює коректно, а часто просто повторює одні й ті ж повідомлення.

Текст, який відправляє чатбот Скріншот

Частина поскаржилася, що в них не вийшло завантажити в додаток права і техпаспорт або ж пройти верифікацію.

"Безглуздий чатбот... Кабінет водія лежить другий день. Це просто провал", – залишив скаргу один із користувачів.

Представники техпідтримки додатку відповіли, що за роботу кабінету водія відповідають співробітники МВС, які повинні виправити помилки сайту найближчим часом.

Українці скаржаться на роботу "Дії" Скріншот

Українці скаржаться на роботу "Дії" Скріншот

Українці скаржаться на роботу "Дії" Скріншот

Українці скаржаться на роботу "Дії" Скріншот

Українці скаржаться на роботу "Дії" Скріншот

Українці скаржаться на роботу "Дії" Скріншот

Українці скаржаться на роботу "Дії" Скріншот

Раніше ObozTV розповів про плюси і мінуси представленого українською владою 6 лютого мобільного додатка "Дія".

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