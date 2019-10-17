"Працював на спецслужби Росії": СБУ висунула гучне звинувачення колишньому топчиновнику

Служба безпеки України (СБУ) підозрює ексзаступника міністра економічного розвитку і торгівлі в роботі на спецслужби Росії.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на матеріали суду (на момент публікації новини документи зникли з відкритого доступу). За версією силовиків, чиновник діяв з метою зірвати виробництво великокаліберних снарядів в Україні.

"СБУ веде розслідування за статтею Кримінального кодексу про державну зраду. За версією слідства, з 2017 року по теперішній час ексзаступник міністра економіки, разом з представником американської компанії Gray Fox Logistics і директором держпідприємства "Український центр "Безпека" для завдання шкоди обороноздатності та безпеці України здійснюють дії, спрямовані на ведення підривної діяльності на користь іноземної держави", – відзначає видання.

За матеріалами слідства, у серпні 2015 року громадянин США прибув в Україну за завданням спецслужб РФ "отримати відомості про плани постачання зброї та боєприпасів Збройним силам України. У його цілі також входила установка контактів зі співробітниками Міністерства економічного розвитку і торгівлі та державних підприємств, задіяних в реалізації Державного оборонного замовлення.

"Після того, як ексчиновник дізнався про плани України почати виробництво снарядів 152 – 155 мм, він вступив в злочинну змову з колишнім заступником міністра економічного розвитку і директором ДП "Безпека". Згодом фігуранти злочинної схеми, спочатку не маючи наміру поставляти Україні необхідне обладнання, організували укладення між ДП "Безпека" і заводом "Артем" секретного контракту від 15 грудня 2017 року на виконання державного оборонного замовлення", – підкреслюють автори видання.

Згідно з умовами контракту, завод до 30 грудня 2019 року планував купити обладнання для переозброєння і реконструкції діючих виробничих потужностей, необхідних для початку серійного виробництва корпусів снарядів калібру 152 і 155 міліметрів, поідомляється в матеріалах суду.

"В даний час у СБУ виникла необхідність в експертизі контракту для з'ясування ряду важливих для розслідування обставин. У жовтні поточного року суд задовольнив клопотання і призначив почеркознавчу експертизу", – відзначає видання.

При цьому журналісти нагадують, що директором ДП "Український центр "Безпека" є Владислав Глазунов, а відповідаючим за оборонну сферу заступником міністра економіки з липня 2016 по вересень 2019 року був Юрій Бровченко.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як співробітники контррозвідки СБУ викрили колишнього співробітника МВС України, який займався розвідувальної діяльності на шкоду державній безпеці нашої країни за завданням ФСБ РФ.

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