''Дива не трапилося'': викрито удар ''русского міра'' у Криму

Економіку анексованого Криму і Росії в цілому можна описати, як кризову і розбалансовану через міжнародні санкції.

Як повідомляється на сайті "Інформаційний опір", у таких умовах практично нерозкритими залишаються значний транспортний, сільськогосподарський і туристичний потенціал півострова.

Відзначається, що велика частина інвестиційних проектів у різних сегментах місцевої економіки є збитковими. Взаємодія західних компаній з економічними суб'єктами на території Криму носить поодинокий і маргінальний характер.

"Міжнародні санкції ввели в кризу багато сфер економіки окупованого Криму. Зокрема, при аналізі транспортної сфери зафіксовано зменшення обсягів доходу від корабельного збору. За 2018 рік у чорноморських портах РФ і анексованого Криму фактичні показники надходжень значно нижче планових і даних за попередній 2017 рік", - йдеться в матеріалі.

Відзначається, що показники корабельного збору в портах окупованого Криму відверто мізерні порівняно з чорноморськими портами РФ на Кавказі.

Значна частина інвестиційних проектів у Криму оцінюються як невдалі.

Зокрема, у грудні 2018 року були розірвані договори таких інвестиційних проектів:

- "створення і розвиток сільськогосподарського комплексу" (ВАТ "Зоря" Білогірський р-н) – на підставі зриву інвестором календарних термінів реалізації проекту;

- "організація розливу природної питної війни "АКВАТЕРРА", виробництво безалкогольних напоїв і соків (ВАТ "ФТТ" Кіровський район) – з ініціативи інвестора;

- "створення сучасного виноробного підприємства з повним циклом виробництва" (ВАТ "Агроветкор Крим", Сімферопольський район) – з ініціативи інвестора;

- "створення туристично-рекреаційного центру "Межозерья" (ВАТ "Партнер Курорт Груп", Феодосія) – на підставі невиконання інвестором календарних термінів реалізації проекту, а також через неможливість підтвердження платоспроможності інвестора.

За даними видання, параліч експортно-імпортної діяльності окупаційна влада півострова намагається компенсувати здобиччю сировинних ресурсів, зокрема газу і нафти на шельфі. Однак це вимагає залучення інвестиційних ресурсів на суму 14,35 мільярда рублів.

Варто відзначити, що негативні тенденції спостерігаються на місцевому ринку праці. Понад половина опитаних окупантами респондентів вважає, що в їхньому регіоні не створюються нові підприємства і робочі місця. Причому по РФ тільки третина опитаних дотримується такої думки.

"Цікаво, що жителі окупації починають усвідомлювати, що ніякої цінності для Росії вони не несуть. Так, 70% опитаних в Криму і 61,5% в Севастополі впевнені, що сучасний бізнес в РФ орієнтований виключно на отримання прибутку, і лише 2,3 % кримчан і 4.2% севастопольців вірять, що бізнес працює на розвиток країни та суспільства. Середні показники по Росії відповідно 60% і 5,3%", - наводить інформацію автор статті.

Залишається гострою для всіх жителів Криму проблема забезпечення прісною водою. Незважаючи на збільшення запасів наливних водосховищ, обумовлене сезонним фактором, ключовою проблемою Криму залишається питання водозабезпечення півострова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Росія витрачає на утримання окупованого Криму мільярди євро зі свого бюджету, оскільки півострів з прибуткового перетворився на збитковий.

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