"Дива не буде": експерт озвучив головні проблеми бюджету на 2020 рік

Кабінет міністрів у новому проєкті Державного бюджету на 2020 рік планує витратити тільки на обслуговування боргу 141,5 млрд грн.

Це можна порівняти з витратами держави на освіту (145,1 млрд грн) та істотно більше витрат на медицину (113,3 млрд грн), а також інвестицій в інфраструктурні проєкти (74 млрд грн), пише економіст Олексій Кущ у статті "Дива не буде" для ДС.

"Тобто питання забезпечення доходів фінансових спекулянтів, яким Мінфін виплачує до 20% річних, для нинішнього уряду важливіше за здоров'я нації і на шальках терезів базових пріоритетів важить стільки ж, як і вся система освіти", – заявив він.

Таким чином, за словами економіста, Україна у наступному році не розвиватиметься, а більша частина ресурсів буде спрямована на погашення зовнішніх і внутрішніх боргів.

"Ніяких нових точок нарощування дохідної частини немає. А як же розмови про тіньову економіку, оптимізацію оподаткування на рівні ФПГ (агресивні схеми податкового планування), тіньові потоки на митниці у розмірі мільярдів доларів? Хотілося б з кожної із зазначених точок збідніння бюджету побачити план додаткових надходжень. хай не на десятки мільярдів доларів, нехай реалістичний, але план. Його немає", – додав Кущ.

Він зазначив, що пенсії українців практично не виростуть, а перехід до моделі "ніхто у нас в країні не буде отримувати менше прожиткового мінімуму" перенесений на п'ять років.

Крім того, політика субсидій стане жорсткішою, і базові тарифи на газ, опалення, гарячу воду знижені не будуть.

Кабінет міністрів у новому проєкті Державного бюджету на 2020 рік планує витратити тільки на обслуговування боргу 141,5 млрд грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Водночас будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони мають зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

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